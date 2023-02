Cospito, Cassazione rigetta richiesta sospensione 41 bis (Di venerdì 24 febbraio 2023) caption id="attachment 338274" align="alignleft" width="150" Alfredo Cospito/captionLa Corte di Cassazione, dopo circa otto ore di camera di consiglio, ha respinto il ricorso della difesa di Alfredo Cospito per la sospensione del regime di 41bis.Il regime di 41 bis, carcere duro, per l`anarchico che è in sciopero della fame da oltre 4 mesi resta così in essere. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) caption id="attachment 338274" align="alignleft" width="150" Alfredo/captionLa Corte di, dopo circa otto ore di camera di consiglio, ha respinto il ricorso della difesa di Alfredoper ladel regime di 41bis.Il regime di 41 bis, carcere duro, per l`anarchico che è in sciopero della fame da oltre 4 mesi resta così in essere.

