Cospito, Cassazione respinge ricorso contro il 41-bis. Lui: "Stop terapia, presto morirò" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis, resta in regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione respingendo il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, dopo una lunga camera di consiglio. Una decisione che ha fatto esplodere la rabbia degli anarchici che si erano dati appuntamento in piazza Cavour davanti al Palazzaccio - protetto da imponenti misure di sicurezza - per attendere il verdetto: 'Assassini, assassini', hanno urlato appena la notizia si è diffusa. "Sarete responsabili di tutto quello che succederà", hanno aggiunto minacciosi prima di iniziare a smantellare il presidio. Al presidio è passato anche l'avvocato di Cospito, Flavio ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alfredo, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestareil 41bis, resta in regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici dellando ildella difesala decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, dopo una lunga camera di consiglio. Una decisione che ha fatto esplodere la rabbia degli anarchici che si erano dati appuntamento in piazza Cavour davanti al Palazzaccio - protetto da imponenti misure di sicurezza - per attendere il verdetto: 'Assassini, assassini', hanno urlato appena la notizia si è diffusa. "Sarete responsabili di tutto quello che succederà", hanno aggiunto minacciosi prima di iniziare a smantellare il presidio. Al presidio è passato anche l'avvocato di, Flavio ...

