Cospito | Cassazione respinge il ricorso | resta al 41bis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - localteamtv : Cospito, attesa per decisione Cassazione su 41-bis: manifestanti si radunano davanti al Palazzaccio #alfredocospito… - localteamtv : Roma, presidio per Cospito davanti alla Corte di Cassazione #cospito #41bis #localteam - marielSiviglia : La corte di cassazione ha respinto il ricorso del legale di Cospito. Il governo otterrà un martire; Cospito non ha… - AGTW_it : #Cospito, la Cassazione respinge il ricorso contro il #41bis [DIRETTA] -

La Corte diha respinto il ricorso del legale di Alfredoper la revoca del 41 bis. L'anarchico che è in sciopero della fame resta in regime di carcere duro.Zelensky: la vittoria sarà nostra in quest'anno Mattarella su scontri liceo Firenze: civiltà è diga a violenzadecide su revoca o no del 41bis Weinstein: altra condanna a 16 anni ...

Caso Cospito, attesa la decisione della Cassazione Agenzia ANSA

Cosa deve decidere la Cassazione su Alfredo Cospito Il Post

Alfredo Cospito, attesa per la decisione della Cassazione. Comitato di Bioetica prosegue analisi su quesiti… Il Fatto Quotidiano

Cospito, il presidio degli anarchici davanti alla Cassazione La7

Cospito, oggi la Cassazione decide il destino dell'anarchico. Il suo avvocato: "Un nuovo rinvio sarebbe fatal… la Repubblica

La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà detenuto in regime di 41 bis, dove è da mesi in sciopero della fame. La Corte di Cassazione ha ...Piazza Cavour, a Roma, è presidiata dalle forze dell'ordine in vista del sit-in a sostegno dell'anarchico. Piazza Cavour, a Roma, è presidiata dalle forze dell’ordine in vista del sit-in, in programma ...