Cospito | Cassazione respinge il ricorso | resta al 41bis Lui dall' ospedale | «Sospendo la terapia»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Alfredo, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi pe protestare contro ilin regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - TgLa7 : ???? #Cospito: la Corte di #Cassazione ha respinto il ricorso ???? - rev24_ : RT @BandaCorbari: La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'avv. Flavio Rossi Albertini per la revoca del 41bis ad Alfredo Cosp… - penna_tagliente : RT @mimmoef: Caso Cospito: Cassazione rigetta ricorso difesa, resta al 41 bis -

L'avvocato difensore: "È una condanna a morte, volevano un martire e lo ...'Non faccio nessuna valutazione è decisione magistratura e come tale va rispettata'. Così Enrico Letta sul sito di Repubblica dalla manifestazione per l'Ucraina a Roma.

Cospito, la Cassazione ha respinto il ricorso: resta al 41 bis. "Presto morirò". In piazza gridano: "Assassin… la Repubblica

Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41bis Agenzia ANSA

Cospito resta al 41-bis: respinto il ricorso. Lui annuncia lo stop agli integratori: “Spero che dopo di… Il Fatto Quotidiano

Cospito resta al 41 bis: la Cassazione respinge il ricorso Corriere della Sera

Caso Cospito, la Cassazione respinge ricorso contro il 41-bis. I manifestanti: “Assassini” Sky Tg24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il ministro della Giustizia ha detto di aver “preso atto” della decisione della Cassazione sul caso Cospito, con l’anarchico che ...