"Cos'è davvero la felicità": Costanzo, l'ultima grande lezione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è venuto a mancare all'età di 84 anni. Un lutto che ha sconvolto l'Italia intera, dato che il giornalista e conduttore rappresenta un pezzo di storia della televisione. Tra i tanti ricordi che stanno uscendo fuori in queste ore, c'è anche quello legato al Tempo delle donne, l'evento del Corriere della Sera che si è svolto lo scorso settembre e al quale Costanzo aveva inviato un video. "Cosa mi rende felice in questo momento? Facile: essere vivo, aver ascoltato la domanda e averne capito il senso. Questo alla mia età è la felicità", aveva dichiarato il giornalista. Parole molto significative, come quelle che aveva espresso a Che tempo che fa, quando davanti a Maria De Filippi disse che avrebbe voluto morire tenendo la mano proprio alla moglie, con cui è sposato dal 1995. A proposito di questo episodio, la ...

