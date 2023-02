Cosa vuole fare Putin con la guerra in Ucraina | «È pronto a un lungo scontro con l’Occidente»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente della Russia Vladimira unper lain. Evghenij Minchenko, direttore del Centro ricerche sulle élite politiche dell’Università di Mosca, è a capo dell’azienda che porta il suo nome, specializzata in consulenza politica e mediatica. Come ogni anno, anche nel 2023 era tra gli invitati al discorso dello Zar davanti all’Assemblea federale. E in un’intervista al Corriere della Sera oggi spiegacon lain. Premettendo che il suo «è stato l’intervento forte e chiaro di un uomo ancora molto sicuro di sé, nonostante quel che sostengono i media internazionali»., secondo Minchenko, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Licheri (M5S): “Cosa ci vuole a capire che stiamo andando alla terza guerra mondiale? È da un anno che va avanti qu… - putino : Sacrosante parole. Il negoziato non esiste. Chi parla di negoziare la pace ora vuole solo una cosa: la resa ucraina. - marattin : Sono 10 anni che il consenso si ottiene nel breve e brevissimo periodo. La sfida del Terzo Polo è ottenere consenso… - heiitsme99 : Le critiche che Dani ed i suoi amici fanno notare ad Oriana sono corrette: vuole tutto e subito, se una cosa non… - Valeska1008 : RT @gianfranco_j: Nel deserto nessuno vuole andarci. Neanche Gesù. È stato lo Spirito a costringerlo. Cosa si trova nel deserto? Cosa si sp… -

... Dimytro Kuleba - il messaggio è chiaro, non importala Russia intenda fare per sovvertire l'... Kievvedere le carte di Pechino ma è scettica sulla proposta di pace cinese, temendo che "punti ...Cheè successo in mezzo Semplice: è trascorso un anno, della guerra non si vede la fine e ... e chi invece non nesapere, come il Regno Unito . Ma la lettera è stata firmata comunque all'...

Cosa vuole fare Putin con la guerra in Ucraina: «È pronto a un lungo ... Open

Mondovì, cosa vuole fare l'Amministrazione nei prossimi due anni ... Unione Monregalese

Un anno di guerra in Ucraina. Shevchuk: "Cosa significa essere ... ACI Stampa

Xi Jinping da Putin, Massolo mette in guardia: cosa vuole davvero la Cina Il Tempo

Cosa vuole Putin «Consiglio a tutti gli europei di leggere il suo ... blue News | Svizzera italiana

Il problema rifiuti a Roma è tragico, ma in alcune situazioni può anche scatenare l'ilarità del web. E in questo caso la segnalazione di degrado di Anna Foglietta ...Il presidente della Russia Vladimir Putin è pronto a un lungo scontro per la guerra in Ucraina. Evghenij Minchenko, direttore del Centro ricerche sulle élite politiche dell’Università di Mosca, è a ca ...