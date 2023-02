"Cosa succede agli arsenali russi". La verità del generale Tricarico (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra in Ucraina è arrivata al primo anno di conflitto. Per ora non si riesce a intravedere la fine ma molti analisti ritengono ci siano già le prime crepe nell'apparato militare di Mosca. Tra questi c'è il generale Leonardo Tricarico, presidente dell'Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) che ha partecipato alla trasmissione Agorà in onda il 24 febbraio su Rai3. Si può negoziare quando le armi sono in azione? E soprattutto, vi è traccia di questo negoziato in questo momento? Il Gen. Leonardo Tricarico ad #agorarai #24febbraio pic.twitter.com/bZmikSJqnv — Agorà (@agorarai) February 24, 2023 "C'è una condizione di stallo che è quella che ha caratterizzato finora l'intera operazione - ha detto il generale Tricarico - Si tratta di una sorta di tiro alla fune dove ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) La guerra in Ucraina è arrivata al primo anno di conflitto. Per ora non si riesce a intravedere la fine ma molti analisti ritengono ci siano già le prime crepe nell'apparato militare di Mosca. Tra questi c'è ilLeonardo, presidente dell'Icsa (Intelligence Culture and Strategic Analysis) che ha partecipato alla trasmissione Agorà in onda il 24 febbraio su Rai3. Si può negoziare quando le armi sono in azione? E soprattutto, vi è traccia di questo negoziato in questo momento? Il Gen. Leonardoad #agorarai #24febbraio pic.twitter.com/bZmikSJqnv — Agorà (@agorarai) February 24, 2023 "C'è una condizione di stallo che è quella che ha caratterizzato finora l'intera operazione - ha detto il- Si tratta di una sorta di tiro alla fune dove ...

