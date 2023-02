“Cosa significa se i valori della cisterna magna sono al limite?” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Buongiorno dottore, ho 29 anni e sono alla mia seconda gravidanza (21+1). Ieri alla morfologica la dottoressa ha trovato un dato che l’ha subito fatta allarmare, la cisterna magna a 8 mm. Mi ha elencato le peggio cose, e mandata a fare un eco di 2° livello con urgenza (che non so quando farò perché devono ancora richiamarmi dall’’ospedale). Intanto le lascio i dati della morfologica: vorrei saperne qualCosa in più perché stiamo morendo dentro. Oltretutto la dottoressa era preoccupata perché in caso di problemi sarei al limite con le settimane concesse per l’aborto. Questi sono i dati: Diametro biparietale 50.5mm Circonferenza addome 173.9mm Omero 34.4mm Trigono ventricolare 8.4mm Circonferenza cranica 192.8mm Femore 35mm Diametro traverso cervelletto ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Buongiorno dottore, ho 29 anni ealla mia seconda gravidanza (21+1). Ieri alla morfologica la dottoressa ha trovato un dato che l’ha subito fatta allarmare, laa 8 mm. Mi ha elencato le peggio cose, e mandata a fare un eco di 2° livello con urgenza (che non so quando farò perché devono ancora richiamarmi dall’’ospedale). Intanto le lascio i datimorfologica: vorrei saperne qualin più perché stiamo morendo dentro. Oltretutto la dottoressa era preoccupata perché in caso di problemi sarei alcon le settimane concesse per l’aborto. Questii dati: Diametro biparietale 50.5mm Circonferenza addome 173.9mm Omero 34.4mm Trigono ventricolare 8.4mm Circonferenza cranica 192.8mm Femore 35mm Diametro traverso cervelletto ...

