“Cosa c’è dietro” Fedez | com’è la storia delle uova di Pasqua col suo nome

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Selvaggia Lucarelli non è mai stata tenera con Chiara Ferragni e; ne è dimostrazione l’ultimo attacco al monologo che l’influencer aveva presentato a Sanremo per i quali i toni erano stati durissimi: “Quando mi hanno detto, molto prima che lo dichiarasse, che il monologo Chiara Ferragni se lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”. “Non conoscendo nulla del mondo, non avendo interessi o curiosità che non siano se stessa e l’immagine di se stessa che arriva agli altri, non è abbastanza modesta e consapevole da comprendere i suoi limiti e i margini di miglioramento. Forse negli ultimi tempi i più ingenui si sono bevuti la manfrina furba sulle sue paure e sulle ...