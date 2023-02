Corso per mungitori della ARAER, il bilancio dell’iniziativa (Di venerdì 24 febbraio 2023) FUNO DI AGELATO – Una sessantina di allevatori di Modena e provincia ha partecipato al Corso sulla mungitura delle bovine da latte organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (ARAER) che si è tenuto il 21 e il 22 febbraio scorsi nella sede territoriale dell’Associazione per quanto riguarda la parte teorica, e presso l’allevamento Carlo Moscattini di Formigine (MO) relativamente alla sessione pratica. Il Corso rientra nel ricco calendario di iniziative che ARAER ha in programma per l’intero 2023, il cui scopo è quello di contribuire ad accrescere la professionalità degli allevatori, in questo caso di bovine da latte, la cui produzione è prevalentemente destinata al Parmigiano Reggiano. “Il settore zootecnico in generale, e quello dei bovini in particolare – spiega Carlo Sighinolfi, agronomo e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 febbraio 2023) FUNO DI AGELATO – Una sessantina di allevatori di Modena e provincia ha partecipato alsulla mungitura delle bovine da latte organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna () che si è tenuto il 21 e il 22 febbraio scorsi nella sede territoriale dell’Associazione per quanto riguarda la parte teorica, e presso l’allevamento Carlo Moscattini di Formigine (MO) relativamente alla sessione pratica. Ilrientra nel ricco calendario di iniziative cheha in programma per l’intero 2023, il cui scopo è quello di contribuire ad accrescere la professionalità degli allevatori, in questo caso di bovine da latte, la cui produzione è prevalentemente destinata al Parmigiano Reggiano. “Il settore zootecnico in generale, e quello dei bovini in particolare – spiega Carlo Sighinolfi, agronomo e ...

