Coppia nata al GF Vip ospite a Verissimo | ecco di chi si tratta e anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio andrà in onda una nuova puntata die tra gli ospiti che Silvia Toffanin avrà il piacere di incontrare e intervistare ci saranno anche due ex volti del Grande Fratello Vip. Loro si sono conosciuti proprio all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini e da quel momento non si sono più separati. Vediamo nel dettaglio di chi silaal GF VipUnaall’interno del GF Vip è pronta ad approdare a, per cimentarsi in una lunga ed interessante intervista. Sabato prossimo, infatti, a partire dalle ore 16:30, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento del programma condotto da Silvia Toffanin. In tale occasione vedremo ...