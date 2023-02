Coppa del mondo, scivolata in curva per la Goggia a Crans Montana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, fa sapere la Fisi, ha concluso a velocità ridotta la sua corsa nelle reti, ma si e rialzata ed è scesa regolarmente al traguardo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, fa sapere la Fisi, ha concluso a velocità ridotta la sua corsa nelle reti, ma si e rialzata ed è scesa regolarmente al traguardo.

