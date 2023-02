Convocati per Terni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ternana – Cittadella domani per la 26ª giornata di Serie BKT, appuntamento alle ore 14.00 allo Stadio Liberati di Terni. Nessun squalificato, 20 Convocati da mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario15 FRARE Domenico18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe90 ASENCIO Raul99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ternana – Cittadella domani per la 26ª giornata di Serie BKT, appuntamento alle ore 14.00 allo Stadio Liberati di. Nessun squalificato, 20da mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI3 FELICIOLI Gian Filippo5 DEL FABRO Dario15 FRARE Domenico18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo98 GIRAUDO Federico CENTROCAMPISTI16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe21 CROCIATA Giovanni23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos10 ANTONUCCI Mirko32 MAISTRELLO Tommy70 AMBROSINO Giuseppe90 ASENCIO Raul99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

