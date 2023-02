Contraffazione | Gdf Taranto sequestra oltre 8000 euro di banconote

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È di8.000il valore delle 168falsete dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza dia seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”. Lotta alla criminalità economica e finanziaria e sicurezza in materia di circolazione dell’e degli altri mezzi di pagamento: sono queste le prerogative di legge affidate al Corpo per arginare l’immissione sul mercato die monete contraffatte, a tutela del corretto funzionamento dei mercati dei capitali, nonché a salvaguardia della fiducia che il pubblico ripone nell’utilizzo della valuta. Un comparto di specialità definito, da ultimo, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell’ambito della razionalizzazione delle funzioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Falso Made in Italy: Gdf di Bologna sequestra 11mila capi di abbigliamento di lusso tarocche, griffe d'alta moda sulle etichet… - Gazzettadmilano : Nei giorni scorsi gli agenti del Goac (Gruppo operativo anti contraffazione) della Polizia locale hanno sequestrato… - Gazzettadmilano : Nei giorni scorsi gli agenti del Goac (Gruppo operativo anti contraffazione) della Polizia locale hanno sequestrato… - RaiNews : Falso Made in Italy: Gdf di Bologna sequestra 11mila capi di abbigliamento di lusso tarocche, griffe d'alta moda su… - gazzettanapoli : Circa 1,8 milioni di articoli contraffatti e non sicuri sequestrati e 54 persone segnalate alle autorità competenti… -

... nell'ambito delle attività a contrasto dellamarchi e a tutela del 'Made in Italy' ... 'L'iniziativa - sottolinea lain una nota - ha rappresentato un autentico esempio di solidarietà ...... nell'ambito del "Dispositivo operativo per il contrasto allae all'abusivismo ...Teramo, sequestrati oltre 80mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza ultima modifica: ...

Bari, 1200 capi contraffatti sequestrati dalla GdF donati ad associazioni per i bisognosi La Gazzetta del Mezzogiorno

Carnevale sicuro, Gdf sequestra 1,8 milioni di articoli contraffatti ilgiornalelocale

Contraffazione: Gdf Taranto sequestra oltre 8000 euro di banconote Tarantini Time

Contraffazione: Gdf scopre maglie con loghi falsi del Lecce Agenzia ANSA

Contraffazione: Gdf scopre maglie con loghi falsi del Lecce Virgilio

TERAMO – In occasione dei recenti festeggiamenti del carnevale, la Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito, nell’ambito del “Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione ... per i ...TERAMO – In occasione dei recenti festeggiamenti del carnevale, la Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito, nell’ambito del “Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e ...