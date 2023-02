"Continuiamo ad aiutare gli ucraini ad aiutare loro stessi" (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - “Non ho cambiato opinione: bisogna nel modo migliore continuare ad aiutare gli ucraini ad aiutare loro stessi” a difendersi dall'aggressione scatenata da Mosca. Emma Bonino, leader di +Europa, non ha dubbi, e in un colloquio con l'AGI, nell'anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina conferma la necessità di proseguire sul sostegno a Kiev contro la Russia. A chi chiede di battere con maggiore insistenza la via della diplomazia Bonino, ex ministro degli Esteri ed ex ministro per le Politiche europee, replica: “Tutti stiamo sostenendo la via diplomatica. Non ho mai visto un impegno più grande. Tutti, compresa l'Onu”, che proprio oggi ha votato una risoluzione per chiedere a Mosca di ritirare le sue truppe. “La diplomazia sta lavorando e sta lavorando ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - “Non ho cambiato opinione: bisogna nel modo migliore continuare adgliad” a difendersi dall'aggressione scatenata da Mosca. Emma Bonino, leader di +Europa, non ha dubbi, e in un colloquio con l'AGI, nell'anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina conferma la necessità di proseguire sul sostegno a Kiev contro la Russia. A chi chiede di battere con maggiore insistenza la via della diplomazia Bonino, ex ministro degli Esteri ed ex ministro per le Politiche europee, replica: “Tutti stiamo sostenendo la via diplomatica. Non ho mai visto un impegno più grande. Tutti, compresa l'Onu”, che proprio oggi ha votato una risoluzione per chiedere a Mosca di ritirare le sue truppe. “La diplomazia sta lavorando e sta lavorando ...

