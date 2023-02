Conte | “Valditara venga in Aula Non ha trovato parole per condannare l’aggressione di Firenze | non ha consapevolezza del ruolo”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Il massimo responsabile del progetto educativo della nostra nazione non ha speso neanche una parola per queldi ispirazione neofascita a, mentre invece ha avuto la brillante idea di intervenire pe dire delledi contrasto a un perfetto e ineccepibile testo aperto della preside del liceo Da Vinci per gli studenti”, così Giuseppeparlando a margine della marcia antimafia di Casteldaccia (Palermo), commentando l’operato del ministro dell’Istruzione Giuseppedi fronte aldavanti a una scuola a. “Quel testo è perfetto, dice solo che la violenza non può essere accettata ancor meno se inspirata da ideologie neofasciste e ha richiamato tutti noi a non rimanere indifferenti”, continuache ...

"Chiederemo che il ministrovenga a rispondere in aula. Un ministro che non trova nessuna ... Così il leader del M5S Giuseppe, parlando a margine della marcia antimafia di Casteldaccia (...Invece il ministronon solo non ha condannato gli aggressori neofascisti e non ha ... ha scritto in un post sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe.

"Ho scritto un post per stigmatizzare l'uscita di Valditara, non ha speso nessuna parola per quella aggressione, mentre invece ha avuto la brillante idea per dire parole di contrasto a un testo inecce ...(Adnkronos) - "Vi sono episodi di violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, per strada, addirittura nei giorni scorsi anche davanti a una scuola contro ragazzi. Sono episodi ai quali ...