Conoscere persone vicino a te: 4 modi per trovarle (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ognuno ha il proprio giro di conoscenze, ma in tanti vorrebbero ampliarlo ulteriormente, magari in seguito a un trasferimento in un’altra città o alla conclusione di un rapporto di coppia. Ma in che modo Conoscere persone nuove e vicine? Per fortuna, la tecnologia e il web ci tendono una mano, mettendo a disposizione decine di app per il dating, ma anche social network noti come Instagram e Facebook. Non mancano, poi, le associazioni e i gruppi che organizzano eventi nell’area in cui si risiede. Ecco alcune idee per Conoscere nuove persone nella propria zona, anche se si è soli! Conoscere nuove persone con Wyylde Cominciamo con una rete sociale nata con l’obiettivo di creare una comunità aperta, fatta di persone che non desiderano altro che poter essere ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ognuno ha il proprio giro di conoscenze, ma in tanti vorrebbero ampliarlo ulteriormente, magari in seguito a un trasferimento in un’altra città o alla conclusione di un rapporto di coppia. Ma in che modonuove e vicine? Per fortuna, la tecnologia e il web ci tendono una mano, mettendo a disposizione decine di app per il dating, ma anche social network noti come Instagram e Facebook. Non mancano, poi, le associazioni e i gruppi che organizzano eventi nell’area in cui si risiede. Ecco alcune idee pernuovenella propria zona, anche se si è soli!nuovecon Wyylde Cominciamo con una rete sociale nata con l’obiettivo di creare una comunità aperta, fatta diche non desiderano altro che poter essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aboliamoregioni : @AlexEsse6 @AngeloL81638959 @G_Valditara Possiamo conoscere il suo nome e cognome visto che da del BOT a tutti e st… - Chi_e_ilpadrone : Un’azione condivisa con altre persone e destinata a produrre effetti sull’ambiente e il benessere delle comunità.… - simmescurls : @__csmile no ma va hjsj ci sta che un gruppo non funzioni assolutamente, quelli che ho mi bastano, è più che altro… - FlowerSree : RT @Michele92921511: Ho capito che nella vita non si finisce mai di conoscere le persone. Prima o poi...o ti sorprendono,o ti deludono***??… - Bizzaalex : RT @AuLuCaRo: I preconcetti contaminano i nostri pareri, orientano le nostre scelte privandoci del piacere di conoscere persone, smorzano l… -