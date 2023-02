Conosce una donna su Facebook e le invia foto hot, lei lo ricatta: “Se non paghi le invio a tua moglie” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conosce una donna su Facebook e le invia foto hot: “Le invio a tua moglie” Un 62enne di Ravenna ha conosciuto una donna su Facebook. L’errore è stato inviarle delle foto hot. Da allora il loro scambio si è trasformato in un vero e proprio incubo. Dopo l’invio delle foto intime, infatti, la donna ha iniziato a minacciarlo. Il ricatto era semplice: inviare quelle foto a sua moglie. È così che la 41enne sarebbe riuscita a estorcere alla vittima 5.537 euro. Il ricatto sarebbe andato avanti per settimane, finché l’uomo, spaventato dalla possibilità di essere scoperto dalla consorte, non ha ceduto, ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023)unasue lehot: “Lea tua” Un 62enne di Ravenna ha conosciuto unasu. L’errore è statorle dellehot. Da allora il loro scambio si è trasformato in un vero e proprio incubo. Dopo l’delleintime, infatti, laha iniziato a minacciarlo. Il ricatto era semplice:re quellea sua. È così che la 41enne sarebbe riuscita a estorcere alla vittima 5.537 euro. Il ricatto sarebbe andato avanti per settimane, finché l’uomo, spaventato dalla possibilità di essere scoperto dalla consorte, non ha ceduto, ...

