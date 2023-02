Conferenza stampa Jaissle: «La Roma ha meritato di vincere ed ha giocato in maniera aggressiva» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conferenza stampa Jaissle: le parole del tecnico degli austriaci dopo la sfida tra la Roma e Salisburgo. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Matthias Jaissle, tecnico degli austriaci, ha parlato in Conferenza stampa dopo Roma-Salisburgo di Europa League. PARTITA – «Una sconfitta pesante. La Roma ha meritato di vincere ed ha giocato in maniera molto aggressiva». SENSAZIONI DOPO LA SCONTTA – «Continuo ad essere convinto che abbiamo una squadra molto forte per il livello europeo, dobbiamo andare avanti e continuare a fare bene in campionato». DIFFERENZA TRA PIOLI E MOURINHO – «Non si possono fare dei paragoni. Oggi la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023): le parole del tecnico degli austriaci dopo la sfida tra lae Salisburgo. Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Matthias, tecnico degli austriaci, ha parlato indopo-Salisburgo di Europa League. PARTITA – «Una sconfitta pesante. Lahadied hainmolto». SENSAZIONI DOPO LA SCONTTA – «Continuo ad essere convinto che abbiamo una squadra molto forte per il livello europeo, dobbiamo andare avanti e continuare a fare bene in campionato». DIFFERENZA TRA PIOLI E MOURINHO – «Non si possono fare dei paragoni. Oggi la ...

