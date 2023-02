Conference League: Un Mussolini sulla panchina della Lazio in Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 01:12:14 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: A tempo di rivedere le formazioni Cluj-Lazio per il ritorno degli ottavi di finale playoff del Lega delle conferenze, cognome che spiccava nella rosa italiana. Accanto al numero 44, insolito nelle chiamate leghe del set di Roma, compariva il cognome di Mussolini, di sì triste memoria per il popolo italiano. Opportunità? Affatto. Corrisponde a Romano Mussolini, ventenne difensore del dittatore fascista che governò il paese transalpino dal 1922 al 1945, gli ultimi tre come dittatore. Sua madre, Alessandra Mussolini È figlia di Romano Mussoliniquarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi e tutta la famiglia hanno sempre perpetuato il cognome, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) 2023-02-24 01:12:14 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: A tempo di rivedere le formazioni Cluj-per il ritorno degli ottavi di finale playoff del Lega delle conferenze, cognome che spiccava nella rosa italiana. Accanto al numero 44, insolito nelle chiamate leghe del set di Roma, compariva il cognome di, di sì triste memoria per il popolo italiano. Opportunità? Affatto. Corrisponde a Romano, ventenne difensore del dittatore fascista che governò il paese transalpino dal 1922 al 1945, gli ultimi tre come dittatore. Sua madre, AlessandraÈ figlia di Romanoquarto figlio di Benitoe Rachele Guidi e tutta la famiglia hanno sempre perpetuato il cognome, ...

