Conference League, l'ex Napoli Sarri polemico: "Campo ingiocabile. UEFA parla di rispetto, ma ne dimostra poco" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Sarri , ex tecnico del Napoli ed attuale allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Conference League contro il Cluj, terminata 0-0 ma che ha visto la compagine romana superare il turno, grazie al successo per 1-0 maturato all'andata. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano: "La partita era ingiocabile, siamo stati bravi a trovarsi dentro uno sport simile al calcio, tenendo duro. L'UEFA parla sempre di rispetto ma mandando i giocatori a giocare su questi campi dimostrano di averne poco. Nota di merito per la dedizione e l'applicazione della mia squadra, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grossa difficoltà. Dispiace non averla vinta ...

