Conference League | le squadre qualificate per gli ottavi di finale

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Si sono giocati i ritorni degli spareggi dellae sono otto leche hanno superato il turno e sono giunte agliSi sono giocati i ritorni degli spareggi dellae sono otto leche hanno superato il turno e sono giunte agli. Raggiungono glidi: la Lazio con un pareggio 0-0 in Romania, stesso discorso per l’AEK Larnaca, poi lo Sheriff che ribalta il risultato dell’andata contro il Partizan. L’Anderlecht supera il Ludogorets ai rigori. Nelle partite delle 21: il Basilea ha vinto contro il Trabzonspor, la Fiorentina in rimonta vince anche il ritorno contro il Braga e anche il Lech Poznan sul Bodo Glimt. ...

22.54 Calcio, Roma e Fiorentina promosse Roma e Fiorentina agli ottavi rispettivamente di Europa e. I giallorossi battono 2 - 0 il Salisburgo ribaltando il ko 1 - 0 in Austria. Viola 3 - 2 in casa in rimonta col Braga dopo il successo 4 - 0 in Portogallo. All'Olimpico,i ...Al Franchi, il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale ditra Fiorentina e Braga: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Braga si affrontano nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale ...

Ora c'è grande curiosità per conoscere il prossimo avversario della Roma che sogna di andare più avanti possibile in questa competizione e magari, chissà provare a vincere come fatto con la Conference ...È fatta: la Fiorentina passa ufficialmente agli ottavi di finale di Conference League! Finisce 3-2, dunque 7-2 col risultato dell’andata, il match dei sedicesimi di ritorno contro ...