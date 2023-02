Conference League, le possibili avversarie di Fiorentina e Lazio agli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conference League possibili avversarie italiane – Si sono conclusi gli spareggi per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Conference. Passaggio del turno centrato per entrambe le formazioni italiane coinvolte. La Fiorentina ha bissato la vittoria dell’andata grazie al 3-2 in rimonta al Franchi contro il Braga, mentre la Lazio ha strappato uno 0-0 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 febbraio 2023)italiane – Si sono conclusi gli spareggi per centrare la qualificazionedi finale di. Passaggio del turno centrato per entrambe le formazioni italiane coinvolte. Laha bissato la vittoria dell’andata grazie al 3-2 in rimonta al Franchi contro il Braga, mentre laha strappato uno 0-0 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - acffiorentina : Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League ?? ?? 24/02/2023 ? 13:00CET ?? Nyon #ForzaViola #Fiorentina… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Conference League, le possibili avversarie di Fiorentina e Lazio agli ottavi: Conference Leagu… - fnlynaz : RT @acffiorentina: Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League ?? ?? 24/02/2023 ? 13:00CET ?? Nyon #ForzaViola #Fiorentina #ACF… -