Conference League: Lazio e Fiorentina pescano bene, quarti alla portata contro AZ e Sivasspor

La Lazio e la Fiorentina possono sorridere. Lo hanno già fatto ieri sera dopo aver superato il turno di Conference League contro Cluj e Braga, approdando così agli ottavi della competizione di cui l'Italia detiene il trofeo grazie alla Roma, continuano dopo il sorteggio, perché i quarti sono assolutamente alla portata. La squadra di Sarri, in particolare, dovrà vedersela con l'AZ Alkmaar, formazione sicuramente insidiosa, ma di sicuro meno del Feyenoord messo alle corde nei gironi di Europa League con clamorosa però sconfitta (immeritata) che è costata la discesa nella terza coppa ai biancocelesti. Inutile girarci attorno, la Lazio è tra le favorite per alzare la coppa e Sarri sa come si fa ad ...

