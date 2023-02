Conference League, i sorteggi: Fiorentina-Sivasspor, Lazio-AZ Alkmaar (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver concluso il secondo atto dei sedicesimi di Conference League, che hanno visto il passaggio del turno da parte delle due italiane, nella giornata odierna 24 febbraio, Fiorentina e Lazio hanno scoperto i prossimi rivali per gli ottavi della competizione. Mentre per i viola, continua la striscia che rimanda alla Turchia, dove i prossimi rivali saranno quelli del Sivasspor, per i biancocelesti invece si ritorna in terra olandese, dove ad ospitarli ci sarà l’AZ Alkmaar, squadra che attualmente detiene la terza posizione nel proprio campionato L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver concluso il secondo atto dei sedicesimi di, che hanno visto il passaggio del turno da parte delle due italiane, nella giornata odierna 24 febbraio,hanno scoperto i prossimi rivali per gli ottavi della competizione. Mentre per i viola, continua la striscia che rimanda alla Turchia, dove i prossimi rivali saranno quelli del, per i biancocelesti invece si ritorna in terra olandese, dove ad ospitarli ci sarà l’AZ, squadra che attualmente detiene la terza posizione nel proprio campionato L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

