Conference League, Fiorentina e Lazio sorteggiate! Il tabellone degli ottavi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il sorteggio di Europa League (vedi articolo), sono stati sorteggiati anche gli ottavi di finale di Conference League. Sorteggiate le avversarie di Fiorentina e Lazio. Di seguito il tabellone completo tabellone ? Agli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina ha beccato il Sivasspor, mentre la Lazio se la vedrà con l’AZ Alkmaar. Di seguito il tabellone completo della competizione: Aek Larnaca-West Ham; Lech Poznan-Djurgardens; Basilea-Slovan Bratislava; Sheriff Tiraspol-Nizza; Anderlecht-Villarreal; Gent-Basaksehir. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il sorteggio di Europa(vedi articolo), sono stati sorteggiati anche glidi finale di. Sorteggiate le avversarie di. Di seguito ilcompleto? Aglidi finale di, laha beccato il Sivasspor, mentre lase la vedrà con l’AZ Alkmaar. Di seguito ilcompleto della competizione: Aek Larnaca-West Ham; Lech Poznan-Djurgardens; Basilea-Slovan Bratislava; Sheriff Tiraspol-Nizza; Anderlecht-Villarreal; Gent-Basaksehir. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - Agenzia_Ansa : La Roma accede agli ottavi di Europa League, la Fiorentina avanza in Conference - DanielePrade : Complimenti allo Sivasspor per aver raggiunto i quarti di finale di Europa Conference League ???? - Solo_La_Lazio : ?? Ecco l'avversaria della #Lazio agli ottavi di #ConferenceLeague ???? Sarà l'AZ Alkmaar a sfidare i biancocelesti… -