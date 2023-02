Conference League: date e orari delle due sfide di Lazio e Fiorentina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono state rivelate dalla UEFA gli orari e le date ufficiali delle sfide di Lazio e Fiorentina in Conference League. Eccole nel dettaglio Sono state rivelate dalla UEFA gli orari e le date ufficiali delle sfide di Lazio e Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League. Eccole nel dettaglio. ANDATALazio – AZ7 marzo ore 18:45 (Roma)Fiorentina – SIVASSPOR9 marzo ore 21:00 (Firenze) RITORNOSIVASSPOR – Fiorentina16 marzo ore 18:45 (Sivas)AZ – Lazio16 marzo ore 21:00 (Alkmaar) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono state rivelate dalla UEFA glie leufficialidiin. Eccole nel dettaglio Sono state rivelate dalla UEFA glie leufficialidinegli ottavi di finale di. Eccole nel dettaglio. ANDATA– AZ7 marzo ore 18:45 (Roma)– SIVASSPOR9 marzo ore 21:00 (Firenze) RITORNOSIVASSPOR –16 marzo ore 18:45 (Sivas)AZ –16 marzo ore 21:00 (Alkmaar) L'articolo proviene da Calcio News 24.

