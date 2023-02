Conference League, alle 13 i sorteggi degli ottavi di finale – LIVE (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 13 è già tempo di conoscere il proprio destino per Lazio e Fiorentina in Conference League Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno che alle ore 13 è già tempo di conoscere il proprio destino per Lazio e Fiorentina in Conference League. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria agli ottavi di finale della competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: AZ Alkmaar (NED), Djurgarden (SWE), Istanbul Basaksehir (TUR), Nice (FRA), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SVK), Villarreal (ESP), West Ham (ENG). VINCITRICI SPAREGGI: AEK Larnaca (CYP), Anderlecht (BEL), Basel (SUI), Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno cheore 13 è già tempo di conoscere il proprio destino per Lazio e Fiorentina inNemmeno il tempo di festeggiare il passaggio del turno cheore 13 è già tempo di conoscere il proprio destino per Lazio e Fiorentina in. Le due italiane sapranno quale sarà la loro avversaria aglididella competizione. Di seguito le squadre teste di serie e le qualificate dagli spareggi: TESTE DI SERIE: AZ Alkmaar (NED), Djurgarden (SWE), Istanbul Basaksehir (TUR), Nice (FRA), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SVK), Villarreal (ESP), West Ham (ENG). VINCITRICI SPAREGGI: AEK Larnaca (CYP), Anderlecht (BEL), Basel (SUI), Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Lazio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - gippu1 : Secondo le regole del sorteggio (di domani), Roma e Lazio dovrebbero entrambe giocare in casa l'andata dei rispetti… - Agenzia_Ansa : La Roma accede agli ottavi di Europa League, la Fiorentina avanza in Conference - CalcioFinanza : Conference League, il sorteggio degli ottavi di finale: #Lazio e #Fiorentina scoprono le loro avversarie del prossi… - laziopress : Sorteggio ottavi Europa Conference League: possibili accoppiamenti per la Lazio e precedenti | GUARDA IL SORTEGGIO… -