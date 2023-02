Conegliano Running in Rosa | presente Silvia Furlani | da 30 anni contro la sclerosi multipla

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023)sarà ospite d’eccezione allain, prima edizione della corsa che si svolgerà domenica 5 marzo a Cima. L’atleta friulana di 62, è malata da oltre 30di, ma non si è mai fermata: maratone, mezze maratone, trail, portando con sé un messaggio di positività, determinazione, coraggio: “Senza lo sport non so come avrei fatto, è stata la mia ancora di salvezza. Non mi fermo mai, ogni domenica una corsa”. LaRun inè un’occasione di divertimento, condivisione e solidarietà e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Sogni Onlus e Nostra Famiglia. “E’ una corsa dedicata alle donne, ma la partecipazione sarà aperta anche agli ...