Conegliano Run in Rosa domenica 5 marzo 2023

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’atleta friulana, affetta da sclerosi multipla, sarà al via della prima edizione della corsa chesi svolgerà nella città del Cima. Partenza e arrivo in via XX Settembre. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Sogni Onlus e Nostra Famiglia Silvia cade, “ma poi mi rialzo”. Con il suo passo incerto, ha affrontato mille difficoltà, senza mai darsi per vinta. “Tengo sotto controllo la malattia: a volte mi fa qualche sgambetto, ma molto più spesso vinco io”, assicura. LaRun in, attesa al debutto, avrà una ospite d’eccezione: la friulana Silvia Furlani, 62 anni, da oltre 30 malata di sclerosi multipla. Appena saputo di questa nuova corsa, Silvia ha chiesto agli organizzatori di poter partecipare. E così sarà. Silvia ha scoperto ...