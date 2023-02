Condannato per omicidio morto in cella,due detenuti indagati (Di venerdì 24 febbraio 2023) Due detenuti sono indagati per la morte di Luca Volpe, 31 anni, che stava scontando una condanna a 30 anni per avere ucciso con 17 coltellate, nel 2018, il nonno materno, di 78 anni. Si tratta di due ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Duesonoper la morte di Luca Volpe, 31 anni, che stava scontando una condanna a 30 anni per avere ucciso con 17 coltellate, nel 2018, il nonno materno, di 78 anni. Si tratta di due ...

