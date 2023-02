(Di venerdì 24 febbraio 2023) La corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale di Alfredo Cospito: l'anarchico dovrà continuare la reclusione in 41-bis. Sale la protesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : E' virale il video di Sara Shirazi che piange tra lacrime e sangue dopo le botte della #poliziamorale e monta ancor… - MarianoGiustino : Lei è @GazelleSharmahd la figlia di #JamshidSharmahd un cittadino tedesco condannato a morte con l'accusa di 'corru… - TwittGiorgio : 'Condannato a morte, ve la faremo pagare'. Gli anarchici minacciano ancora ...E' UN IPOCRITA CHE SI APPROFITTA DI… - BandaCorbari : La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'avv. Flavio Rossi Albertini per la revoca del 41bis ad Alfred… - orazio_vasta : Alfredo Cospito condannato a morte! -

Leggi Anche Alfredo Cospito trasferito in ospedale - Anarchici in corteo a Milano, scontri con le forze dell'ordine: 11 denunciati 'Lo hanno' Gli ambienti anarchici hanno parlato ...La reazione alla decisione viene commentata così: 'Lo hanno'. Cospito, ricoverato nell'ospedale San Paolo, a Milano, rifiuta la terapia. Le sue condizioni restano critiche anche ...

Condannato per omicidio morto in cella,due detenuti indagati Agenzia ANSA

Condannato per omicidio morto in cella,due detenuti indagati Giornale di Brescia

Condannato per omicidio morto in cella,due detenuti indagati l'Adige

Condannato per omicidio morto in cella,due detenuti indagati La Sicilia

Militare morto per amianto, il ministero della Difesa condannato a risarcire AGI - Agenzia Italia

Sentenza al tribunale di Napoli Nord per la morte di Maria Adamo, uccisa dal cancello di ingresso di un parco a Mugnano ...Fu la prima apparizione sulla tv nazionale di Totò Cuffaro, all’epoca deputato regionale, successivamente governatore della Sicilia e condannato in via definitiva ... il 14 maggio del 1993, sfiorò la ...