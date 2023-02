Con un'app per smartphone si potranno trovare i disturbi agli occhi nei neonati. Merito dell’IA e di un’università cinese (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’università cinese Sun Yat-sen ha addestrato un’IA a segnalare sedici diverse patologie dell’occhio nei neonati. Per farlo, le ha “dato in pasto” 26 milioni di fotogrammi, catturati mentre 3.652 bambini guardavano la TV. E l’accuratezza, confermata da esami approfonditi, supera il 90%... Leggi su dday (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’universitàSun Yat-sen ha addestrato un’IA a segnalare sedici diverse patologie dell’o nei. Per farlo, le ha “dato in pasto” 26 milioni di fotogrammi, catturati mentre 3.652 bambini guardavano la TV. E l’accuratezza, confermata da esami approfonditi, supera il 90%...

