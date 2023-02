"Con i piedi". Cruciani Bulldozer: asfalta il grillino da Del Debbio | Video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutto l'imbarazzo dei 5 Stelle e di Conte riassunti in meno di un minuto da Giuseppe Cruciani. Ospite di Paolo Del Debbio in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, assalta come un Bulldozer Superbonus e Reddito di cittadinanza. "I governi del Movimento 5 Stelle, al di là dei numeri, si sono caratterizzati sia con la Lega sia con il Partito democratico dopo, per due motivi - ricorda il giornalista -: il reddito di cittadinanza e il Superbonus. Non lo dico solo io o la Gardini... Lo dite anche voi in parte. Quanto Giuseppe Conte che ha fatto tutta la campagna elettorale sul 'gratuitamente' poi però va a dire 'sì, però, forse non era una misura strutturale, nessuno ha pensato che fosse strutturale...". "Va migliorata - lo interrompe Michele Gubitosa, deputato grillino e volto del contismo nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutto l'imbarazzo dei 5 Stelle e di Conte riassunti in meno di un minuto da Giuseppe. Ospite di Paolo Delin studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, assalta come unSuperbonus e Reddito di cittadinanza. "I governi del Movimento 5 Stelle, al di là dei numeri, si sono caratterizzati sia con la Lega sia con il Partito democratico dopo, per due motivi - ricorda il giornalista -: il reddito di cittadinanza e il Superbonus. Non lo dico solo io o la Gardini... Lo dite anche voi in parte. Quanto Giuseppe Conte che ha fatto tutta la campagna elettorale sul 'gratuitamente' poi però va a dire 'sì, però, forse non era una misura strutturale, nessuno ha pensato che fosse strutturale...". "Va migliorata - lo interrompe Michele Gubitosa, deputatoe volto del contismo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Un anno dopo, #Putin non è riuscito nel suo obiettivo. L’#Ucraina è ancora in piedi e difende il suo territorio con… - MarioPirovano : RT @JU29ROTEAM: Uno solo con questi piedi, ma vogliamo vedere tutti con questa faccia. - FeeRobby : @Mule_raso @rosysaunter Questa sborrata dovresti fartela sui piedi così poi te la pulisco con la lingua - FiliFuli : RT @JU29ROTEAM: Uno solo con questi piedi, ma vogliamo vedere tutti con questa faccia. - jakclive : della casa d'Israele fra i quali Iazanià figlio di Safàn, in piedi, davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in ma… -