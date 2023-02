Comune di Civitella: Concorso per 1 Istruttore Tecnico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Comune di Civitella Messer Raimondo ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C, da assegnare al settore Tecnico. Viene prevista assunzione con contratto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali. Bando di Concorso Il Comune di Civitella Messer Raimondo, rende noto che é indetto bando per l'assunzione a tempo determinato e part-time (diciotto ore) per la copertura di un Istruttore Tecnico, categoria C, posizione economica C1, per le esigenze del settore Tecnico. Requisiti ed Invio della Domanda L'avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi a Concorso viene ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 24 febbraio 2023) IldiMesser Raimondo ha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C, da assegnare al settore. Viene prevista assunzione con contratto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali. Bando diIldiMesser Raimondo, rende noto che é indetto bando per l'assunzione a tempo determinato e part-time (diciotto ore) per la copertura di un, categoria C, posizione economica C1, per le esigenze del settore. Requisiti ed Invio della Domanda L'avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi aviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta… - Dp62Pajer : RT @JamesLucasIT: La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta del no… - vikingonormanno : RT @JamesLucasIT: La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta del no… - mc_mcampo12 : RT @JamesLucasIT: La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta del no… - Lili979 : RT @JamesLucasIT: La Ruetta d’Italia si trova in Abruzzo, a Civitella del Tronto. Larga solamente 40 centimetri, la via più stretta del no… -