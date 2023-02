Company of Heroes 3 disponibile su PC (Di venerdì 24 febbraio 2023) Relic Entertainment, Inc. e SEGA Europe Limited sono entusiasti di annunciare che Company of Heroes 3, l’attesissimo terzo capitolo dell’amata serie strategica, è ufficialmente disponibile su Steam! Company of Heroes 3 è il più grande capitolo nella storia della serie: Relic, dunque, ha unito le forze con alcuni dei più importanti membri della community per produrre ben 23 video tutorial nuovi di zecca, che trattano ogni aspetto del gioco, dai fondamenti del combattimento alle tecniche avanzate come le incursioni e il contrattacco. SkippyFX, creator di lunga data di Company of Heroes, illustra le basi per impartire comandi alle proprie unità, come assicurarsi i punti vittoria e l’importanza strategica di conquistare campi di aviazione. Il commentatore dei ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 24 febbraio 2023) Relic Entertainment, Inc. e SEGA Europe Limited sono entusiasti di annunciare cheof3, l’attesissimo terzo capitolo dell’amata serie strategica, è ufficialmentesu Steam!of3 è il più grande capitolo nella storia della serie: Relic, dunque, ha unito le forze con alcuni dei più importanti membri della community per produrre ben 23 video tutorial nuovi di zecca, che trattano ogni aspetto del gioco, dai fondamenti del combattimento alle tecniche avanzate come le incursioni e il contrattacco. SkippyFX, creator di lunga data diof, illustra le basi per impartire comandi alle proprie unità, come assicurarsi i punti vittoria e l’importanza strategica di conquistare campi di aviazione. Il commentatore dei ...

