Como | 17enne in gravi condizioni dopo aggressione da parte di un pitbull

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Unsi trova ricoverato inl’dadi un. L’animale, come riporta Today.it, gli ha morso il volto. È tutto avvenuto martedì 21 febbraio tra i comuni di Merone ed Erba (). Il ragazzo era all’esterno di un bar dove c’era anche un uomo con due. Il ragazzo, vedendo entrare quel signore con i due cani senza museruola, avrebbe chiesto di allontanarsi ma a quel punto sarebbe scoppiata una discussione e uno dei due cani lo ha assalito. La vittima è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è stata necessaria un’operazione nel reparto maxillofacciale. Foto di archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

