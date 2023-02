Como | 17enne attaccato da due pitbull | “Aveva chiesto di fargli mettere la museruola”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Aunè statoal volto da due. Il ragazzo, si trovava all’esterno di un locale al confine tra Merone ed Erba in provincia di, quandovisto avvicinarsi al bar un uomo con duesenza. In quel momento il giovane impaurito e preoccupato dalla stazza dei cani ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Pitbull strappa il volto a un 17enne: 'Aveva chiesto di fargli mettere la museruola' #strappa #Pitbull #il #a… -

Tre ragazzini - un 19enne romeno, un neo 18enne italiano e un, anche lui italiano - sono ... Poco dopo, verso le 6, una seconda rapina è avvenuta in corso. A finire nel mirino lì è stato un ...... di cui 6, ancora più misteriosamente, riguardano calciatori del: Celestino Meroni (fratello ...di Adriano il "rosso" e il debutto assai promettente in Serie A (contro l'Ascoli) del bomber...

Como, 17enne attaccato al volto da due pitbull, azzannato e sfregiato triestecafe.it

Cade da carro allegorico dopo sfilata, morto 17enne Virgilio

Spaccio di droga ai coetanei a Como, fermato 17enne. Hashish ... Espansione TV

Sisma in Turchia: 17enne estratta viva dopo 248 ore Virgilio

17enne si uccise dopo violenza di gruppo , chiuse indagini Espansione TV

Un tragico episodio è avvenuto nei pressi di Como, dove un 17enne è stato azzannato al volto nella giornata di martedì scorso da due pitbull. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in ...Un 17enne è stato operato al volto per le ferite provocate dal morso di un pitbull. Aveva visto un uomo entrare con due cani in un bar senza museruola e, dopo una discussione, uno di loro gli si è sca ...