Come sta Sofia Goggia dopo la caduta in prova a Crans Montana: cosa si è fatta e cosa è successo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non è iniziato nel migliore dei modi il fine settimana di Crans Montana per Sofia Goggia. Nell’unica prova della discesa libera la bergamasca è caduta, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Sicuramente un inconveniente che non ci voleva per l’azzurra, che era già reduce dall’uscita di pista nei Mondiali di Meribel, dove le è sfuggita una medaglia d’oro che sembrava essere sicura alla vigilia. Goggia è scivolata in una curva a sinistra ed è finita nelle reti, ma comunque a velocità ridotta. Successivamente la bergamasca si è rialzata ed è tornata tranquillamente al traguardo, affrontando la discesa a velocità ridotta. Sofia aveva superato il primo intermedio ed era in vantaggio di due decimi rispetto ad Ilka Stuhec, che ha poi dominato la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non è iniziato nel migliore dei modi il fine settimana diper. Nell’unicadella discesa libera la bergamasca è, ma per fortuna non ci sono state conseguenze. Sicuramente un inconveniente che non ci voleva per l’azzurra, che era già reduce dall’uscita di pista nei Mondiali di Meribel, dove le è sfuggita una medaglia d’oro che sembrava essere sicura alla vigilia.è scivolata in una curva a sinistra ed è finita nelle reti, ma comunque a velocità ridotta. Successivamente la bergamasca si è rialzata ed è tornata tranquillamente al traguardo, affrontando la discesa a velocità ridotta.aveva superato il primo intermedio ed era in vantaggio di due decimi rispetto ad Ilka Stuhec, che ha poi dominato la ...

