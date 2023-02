Come non usare una Ferrari da 400 mila euro: il video che ha fatto piangere gli appassionati (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Ferrari è un simbolo mondiale del nostro paese, ma nello specifico questo bolide da 400 mila dollari è stato usato in un modo che ha fatto piangere tantissimi appassionati. Certe case specializzate in auto sportive di lusso hanno già fatto il salto. Basti pensare alla Lamborghini Huracan Sterrato o alla Porsche 911 Dakar. Ma alla Ferrari non è mai passato per la mente di convertire un motore alle corse da rally o su strade sterrate. Ferrari F8 (Credit Ansafoto) Ilovetrading.itLo youtuber WhistlinDiesel ha voluto comunque fare ciò che desiderava da tempo: usare la sua Ferrari F8 Tributo Come una qualsiasi Volkswagen Polo R WRC. Puro rally, insomma. E così si è lanciato in una folle corsa un terreno ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 febbraio 2023) Laè un simbolo mondiale del nostro paese, ma nello specifico questo bolide da 400dollari è stato usato in un modo che hatantissimi. Certe case specializzate in auto sportive di lusso hanno giàil salto. Basti pensare alla Lamborghini Huracan Sterrato o alla Porsche 911 Dakar. Ma allanon è mai passato per la mente di convertire un motore alle corse da rally o su strade sterrate.F8 (Credit Ansafoto) Ilovetrading.itLo youtuber WhistlinDiesel ha voluto comunque fare ciò che desiderava da tempo:la suaF8 Tributouna qualsiasi Volkswagen Polo R WRC. Puro rally, insomma. E così si è lanciato in una folle corsa un terreno ...

