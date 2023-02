Com’è morto Maurizio Costanzo | le cause | “Ricoverato da un mese | l’ultimo saluto con Maria De Filippi”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 24 febbraio 2023)e quale era la malattia di cui soffriva? Dopo la notizia della scomparsa dell’amato giornalista e volto televisivo, in tanti si sono domandati quali siano ledella sua dipartita. Stando a quanto emerso in queste ore,era da tempoin una clinica romana.: svelate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.