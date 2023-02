Come le innovazioni digitali stanno rivoluzionando l’industria del lusso e come questo impatta sul futuro

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Inarticolo esaminiamolemodellando ildel commercio edelin particolare. La tecnologia è progredita così velocemente negli ultimi anni che ha inciso anche su tutti i settori della nostra vita: dal modo in cui facciamo affari agli spazi in cui socializziamo e ci divertiamo. Dieci anni fa, un tale progresso non sarebbe stato nemmeno prevedibile, ma ora letecnologichetrasformando il settore deldel. Si tratta di una tendenza davvero notevole che sta avendo un impatto ancora più profondo rispetto al passato. Basta guardare alper vedere ...