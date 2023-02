Come funziona l’app Servizio Pubblico di Michele Santoro? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Che cos’è l’app Servizio Pubblico di Michele Santoro? Sicuramente si tratta del ritorno del giornalista sugli schermi, solo che invece che essere televisivi sono quelli dei nostri smartphone. «Contro la guerra e per un mondo nuovo» è una delle diciture che maggiormente rappresenta l’intento che giace dietro l’app Santoro, progetto editoriale che nasce e vive anche grazie ai contributi di lettori e utenti che scelgono di fare parte di questa comunità non solo social ma soprattutto sociale. La descrizione precisa di ciò che l’app Servizio Pubblico è – e punta ad essere sempre più – la possiamo trovare anche sulle pagine social di Michele Santoro: «Un progetto con due gambe: una ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Che cos’èdi? Sicuramente si tratta del ritorno del giornalista sugli schermi, solo che invece che essere televisivi sono quelli dei nostri smartphone. «Contro la guerra e per un mondo nuovo» è una delle diciture che maggiormente rappresenta l’intento che giace dietro, progetto editoriale che nasce e vive anche grazie ai contributi di lettori e utenti che scelgono di fare parte di questa comunità non solo social ma soprattutto sociale. La descrizione precisa di ciò cheè – e punta ad essere sempre più – la possiamo trovare anche sulle pagine social di: «Un progetto con due gambe: una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : -Anche se vince la destra le restrizioni covid resteranno. -Hai visto le hanno tolte. -E la commissione d’inchie… - Agenzia_Ansa : Due donne hanno recuperato l'uso del braccio e parzialmente anche della mano, rimasti paralizzati dopo un ictus, gr… - straysamurai : Mio fratello è andato a letto alle 9 stamattina e sta facendo andare le sveglie quando non si alza manco quando va… - justapointz : le donne devono capire che noi maschi non capiremo mai come funziona il ciclo e tutte le cose correlate - Sbobetto : @FlavioMTassotti Una squadra funziona come un orologio, un meccanismo fatto di tanti ingranaggi di vari tipi dimens… -