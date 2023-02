Come farlo innamorare di te: istruzioni per l’uso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per fortuna non esiste una formula collaudata per far scattare l’innamoramento nelle persone, altrimenti perderemmo tutto l’incanto e la bellezza di un sentimento che si nutre di sguardi, dubbi, batticuori, incertezze, sospiri e sogni! Possiamo però cercare di elaborare una strategia basata su osservazione, esperienza, intuito e sapienza per suscitare una tempesta d’amore nel cuore del nostro oggetto del desiderio. 1) Parlarsi con lo sguardo Le occhiate, gli sguardi, le sbirciate sono molto importanti. Gli occhi sanno parlare da soli, trasmettono emozioni, intenzioni, dichiarazioni. Guardiamo il tipo che ci piace dritto negli occhi, con intensità, Come se volessimo dirgli “ti bacerei anche subito”, ma non appena lui intercetta la nostra occhiata, distogliamo lo sguardo. È una faticaccia, ma dà i suoi frutti. Poco dopo potremmo scoprire che lui ci sta guardando e allora ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per fortuna non esiste una formula collaudata per far scattare l’innamoramento nelle persone, altrimenti perderemmo tutto l’incanto e la bellezza di un sentimento che si nutre di sguardi, dubbi, batticuori, incertezze, sospiri e sogni! Possiamo però cercare di elaborare una strategia basata su osservazione, esperienza, intuito e sapienza per suscitare una tempesta d’amore nel cuore del nostro oggetto del desiderio. 1) Parlarsi con lo sguardo Le occhiate, gli sguardi, le sbirciate sono molto importanti. Gli occhi sanno parlare da soli, trasmettono emozioni, intenzioni, dichiarazioni. Guardiamo il tipo che ci piace dritto negli occhi, con intensità,se volessimo dirgli “ti bacerei anche subito”, ma non appena lui intercetta la nostra occhiata, distogliamo lo sguardo. È una faticaccia, ma dà i suoi frutti. Poco dopo potremmo scoprire che lui ci sta guardando e allora ...

