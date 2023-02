Come è morto Maurizio Costanzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo della TV è a lutto, si è spento Maurizio Costanzo. Aveva 84 anni. A comunicarne la scomparsa è stato il suo ufficio stampa oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, Maurizio Costanzo lascia questa vita a 84 anni, dopo aver contribuito a fare la storia della televisione. Al suo fianco, Maria De Filippi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo. Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mondo della TV è a lutto, si è spento. Aveva 84 anni. A comunicarne la scomparsa è stato il suo ufficio stampa oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore,lascia questa vita a 84 anni, dopo aver contribuito a fare la storia della televisione. Al suo fianco, Maria De Filippi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il fumettista giapponese di manga Leiji Matsumoto, autore di opere come 'Capitan Harlock' e 'La corazzata Yamato',… - StefanoGuerrera : in questo giorno così importante per l’amore vorrei sinceramente ricordare chi ha reso speciale PER PRIMO il mio am… - _Mjolvnir_ : MA COME È MORTO MAURIZIO CONSTANZO - marthahaunt : RT @stanzasingola2: MA COME MAURIZIO COSTANZO È MORTO - mdyblues : MA COME È MORTO MAURIZIO COSTANZO SCUSATE -