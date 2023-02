Come è morto Maurizio Costanzo? Svelate le cause del decesso, c’entra il cuore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto da qualche ora e tutto il mondo dello spettacolo si sta stringendo attorno al dolore di Maria De Filippi e di tutti i suoi cari. Ad ogni modo, una delle domande che in molti si stanno ponendo è: Come è morto Maurizio Costanzo? Il conduttore aveva degli acciacchi, cosa normalissima per L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 febbraio 2023)da qualche ora e tutto il mondo dello spettacolo si sta stringendo attorno al dolore di Maria De Filippi e di tutti i suoi cari. Ad ogni modo, una delle domande che in molti si stanno ponendo è:? Il conduttore aveva degli acciacchi, cosa normalissima per L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il fumettista giapponese di manga Leiji Matsumoto, autore di opere come 'Capitan Harlock' e 'La corazzata Yamato',… - StefanoGuerrera : in questo giorno così importante per l’amore vorrei sinceramente ricordare chi ha reso speciale PER PRIMO il mio am… - giorgiaich__ : quando è morto Piero Angela ho pianto come una disperata e sappiamo con chi altro accadrà ciò e non voglio nemmeno… - News24_it : Maurizio Costanzo, il successo come paroliere per Mina - condaghe : @GuidoAnzuoni @iurimariaprado Gramsci pensava meglio della preside e di Togliatti, la pubblicazione integrale delle… -