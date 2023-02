Combinata nordica, Mondiali Planica 2023: vince sempre Westvold Hansen, Sieff chiude sesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gyda Westvold Hansen è medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di Planica. Nella Gundersen femminile (5 km di fondo con salto da trampolino piccolo), la norvegese amministra il vantaggio e, nonostante una caduta in discesa, riesce ad imporsi con il tempo di 14’27?1. Risultato poco sorprendente a dir la verità dato che la campionessa scandinava, che aveva già un margine notevole dopo il salto, era reduce da ben dieci successi di fila. Battute la tedesca Armbruster, seconda a 11?5, e la giapponese Kasai a 15?7. Niente da fare per la norvegese Hagen, che dopo l’11° posto nel segmento di salto si riscatta, lottando per le posizioni di vertice, ma nel finale si disunisce e manca l’appuntamento con il podio. Sesto posto per l’azzurra Annika Sieff, la quale perde una posizione dopo la quinta piazza ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gydaè medaglia d’oro aidi. Nella Gundersen femminile (5 km di fondo con salto da trampolino piccolo), la norvegese amministra il vantaggio e, nonostante una caduta in discesa, riesce ad imporsi con il tempo di 14’27?1. Risultato poco sorprendente a dir la verità dato che la campionessa scandinava, che aveva già un margine notevole dopo il salto, era reduce da ben dieci successi di fila. Battute la tedesca Armbruster, seconda a 11?5, e la giapponese Kasai a 15?7. Niente da fare per la norvegese Hagen, che dopo l’11° posto nel segmento di salto si riscatta, lottando per le posizioni di vertice, ma nel finale si disunisce e manca l’appuntamento con il podio. Sesto posto per l’azzurra Annika, la quale perde una posizione dopo la quinta piazza ...

