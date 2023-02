Combinata nordica, Mondiali 2023: Gyda Westvold Hansen al comando, solo quinta Annika Sieff (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’HS102 di Planica è stato protagonista del primo segmento di gara dei Mondiali di Combinata nordica. In terra slovena al comando dopo il salto della prova al femminile c’è ovviamente la favoritissima Gyda Westvold Hansen, ancor più fenomenale oggi con condizioni del vento molto particolari. La norvegese è pronta a prendersi la seconda medaglia d’oro iridata consecutiva: nonostante l’abbassamento della stanga di partenza ed un vento non del tutto frontale ha timbrato il punteggio di 114,4 che la pone nettamente al comando della gara. Alle sue spalle troviamo la giovanissima teutonica Nathalie Armbruster, che con 98 metri trova la miglior misura di giornata e si assesta a 20” dalla vetta, pronta a puntare all’argento. Dietro di lei molto più thriller la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’HS102 di Planica è stato protagonista del primo segmento di gara deidi. In terra slovena aldopo il salto della prova al femminile c’è ovviamente la favoritissima, ancor più fenomenale oggi con condizioni del vento molto particolari. La norvegese è pronta a prendersi la seconda medaglia d’oro iridata consecutiva: nonostante l’abbassamento della stanga di partenza ed un vento non del tutto frontale ha timbrato il punteggio di 114,4 che la pone nettamente aldella gara. Alle sue spalle troviamo la giovanissima teutonica Nathalie Armbruster, che con 98 metri trova la miglior misura di giornata e si assesta a 20” dalla vetta, pronta a puntare all’argento. Dietro di lei molto più thriller la ...

