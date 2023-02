Combinata nordica, Mondiali 2023: altro titolo per la dominatrice Gyda Westvold Hansen, sesta Annika Sieff (Di venerdì 24 febbraio 2023) Era la favoritissima e, nonostante qualche problemino sia nel salto che nel fondo, Gyda Westvold Hansen non ha sbagliato e ha timbrato il cartellino per la seconda volta in carriera: la norvegese è la dominatrice della Combinata nordica al femminile e trova il bis ai Mondiali cogliendo il titolo a Planica. Il fenomeno scandinavo aveva il miglior punteggio dopo il salto (difficoltà con il vento), ha provato a gestire la situazione nel fondo (vantaggio netto prima dei 5 km da percorrere) nonostante una caduta in discesa e sul finale ci è riuscita senza patemi, giungendo a braccia alzate sul traguardo. La battaglia per il podio è stata spettacolare: l’altra norvegese, Ida Marie Hagen, è rientrata al termine del primo giro con uno sforzo mostruoso, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Era la favoritissima e, nonostante qualche problemino sia nel salto che nel fondo,non ha sbagliato e ha timbrato il cartellino per la seconda volta in carriera: la norvegese è ladellaal femminile e trova il bis aicogliendo ila Planica. Il fenomeno scandinavo aveva il miglior punteggio dopo il salto (difficoltà con il vento), ha provato a gestire la situazione nel fondo (vantaggio netto prima dei 5 km da percorrere) nonostante una caduta in discesa e sul finale ci è riuscita senza patemi, giungendo a braccia alzate sul traguardo. La battaglia per il podio è stata spettacolare: l’altra norvegese, Ida Marie Hagen, è rientrata al termine del primo giro con uno sforzo mostruoso, ...

