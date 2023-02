Colto da malore chiama 118, ma non c’è il citofono e muore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoColto da malore, chiama il 118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l’appartamento a causa dell’assenza di un citofono e vanno via. E’ una storia dal finale amaro quella che viene da Castellammare di Stabia (Napoli): il 51enne Sergio Aiello, l’uomo che aveva chiamato il 118, separato e padre di un figlio, è stato ritrovato privo di vita la mattina dopo dalla sorella insospettita dal suo silenzio. Della vicenda riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e Metropolis. Sarà ora un’inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) a stabilire quali siano state le cause del decesso e a stabilire se ci sono responsabilità da parte di chi non ha effettuato l’intervento. I familiari hanno sporto denuncia e la salma è stata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodail 118 ma al loro arrivo i soccorritori non riescono a individuare l’appartamento a causa dell’assenza di une vanno via. E’ una storia dal finale amaro quella che viene da Castellammare di Stabia (Napoli): il 51enne Sergio Aiello, l’uomo che avevato il 118, separato e padre di un figlio, è stato ritrovato privo di vita la mattina dopo dalla sorella insospettita dal suo silenzio. Della vicenda riferiscono oggi i quotidiani Il Mattino e Metropolis. Sarà ora un’inchiesta avviata dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) a stabilire quali siano state le cause del decesso e a stabilire se ci sono responsabilità da parte di chi non ha effettuato l’intervento. I familiari hanno sporto denuncia e la salma è stata ...

